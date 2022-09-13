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Один загиблий, 6 поранениз за добу на Харківщині

Один загиблий, 6 поранениз за добу на Харківщині

Минулої ночі обстрілів Харкові не зафіксовано. Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об’єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомляють в ХОВА

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп’янський райони області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп’янському районі 2 цивільних загинули.

Агентство Телевидения Новости

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