Російське навчання відмінили, але дітей викрали: ситуація ще в окупованій Боровой

Анонсований окупантами на сьогодні початок навчального року за російськими підручниками зірвався. Доля вчителів, які планували вчити наших дітей за програмою країни-вбивці, невідома. В сусідніх громадах, зокрема, в Ізюмі та Куп’янську, росіяни, відступаючи, забули забрати з собою привезених з росії вчителів. Наразі і вони, і місцеві вчителі-колаборанти, пропрацьовуються СБУ, повідомляє Боровська сільрада

Дітей з Борівщини та сусідніх громад, яких росіяни повезли на відпочинок в російський Геленджик, за даними самих колаборантів, залишили там ще на одну зміну. Питання, чим керувалися батьки, відправляючи дітей на відпочинок до країни-агресора, залишається відкритим.

Станом на 12 вересня 2022 року Борівщина є частково окупованою російськими загарбниками. Правий берег Оскола (біля 20% території Борівської громади), за даними онлайн-карт воєнних дій та інших джерел, перейшли під контроль ЗСУ в рамках масштабного контрнаступу українських військових. Решта території громади все ще окупована, ситуація відрізняється в кожному населеному пункті і постійно змінюється. Її важко оцінити об’єктивно з огляду на відсутність зв’язку з людьми в громаді, та на потужну дезінформацію з боку окупантів і колаборантів. Вони залякують місцевих жителів начебто звірствами українських військових, які звільняють область, масштабними руйнуваннями, які начебто невідворотні. Зафіксовано кілька спланованих інформаційних вкидів щодо ситуації на теритрії Борівщини. В ці дні як ніколи важливо зберігати критичне мислення, вірити лише перевіреним джерелам інформації, дбати про свою безпеку, зокрема, інформаційну.

Жителі Борівщини наразі знаходяться в дуже складній ситуації. Деякі населені пункти без електрики вже 4-ту добу. В частині населених пунктів відсутні газо- та водопостачання. Окупанти зачинили всі адміністративні будівлі ще 8 вересня, після початку активної фази операції ЗСУ зі звільнення Харківщини. Частина колаборантів втекла, частина після невдалих спроб повернулася назад (за неофіційними даними, росія не впускає їх на свою територію). Магазини не працюють. Люди налякані «прильотами» в деякі частини громади, знаходяться в ситуації невизначеності, тривоги і страху. Частина жителів поїхала протягом останніх днів до Сватово, Старобільська чи в росію: хтось це рішення ухвалив самостійно, хтось під впливом закликів посіпак окупантів. Мета колаборантів зрозуміла – уникнути покарання в Україні за співпрацю з ворогом. Для решти людей переміщення в інші населені пункти, зокрема ті, де відбувається накопичення воєнної техніки та очікуються бойові дії, набагато небезпечніше, ніж залишатися в своєму населеному пункті.

Агентство Телевидения Новости