Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 57

В Шевченкове затримали колаборантку

В Шевченкове затримали колаборантку

СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини. За даними слідства, жінка активно співпрацювала з росіянами.

У травні 2022 року вона погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому смт. Шевченкове.

Вже у липні 2022 року пособниці окупантів заочно було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України, тоді ж її оголосили у розшук.

Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо 49-річної жінки за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконому органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 