В Шевченкове затримали колаборантку

СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини. За даними слідства, жінка активно співпрацювала з росіянами.

У травні 2022 року вона погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому смт. Шевченкове.

Вже у липні 2022 року пособниці окупантів заочно було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України, тоді ж її оголосили у розшук.

Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо 49-річної жінки за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконому органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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