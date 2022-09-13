Нічний ракетний удар по Лозовій: наслідки

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 вересня близько 3 години ночі російські військові завдали ракетний удар по м. Лозова. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано будівлю школи.

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляд місця події та вилучили докази збройної агресії РФ, тип ракети встановлюється. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости