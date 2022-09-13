Для жителів Північної Салтівки та П’ятихаток готують гуртожитки на зиму

Про це повідомив в етері телемарафону мер Ігор Терехов.

Решту житлового фонду готують до зими в робочому порядку так, як і в попередні роки.

“Як би ми добре не готувалися до опалювального сезону, один “приліт” ракети в трансформаторні підстанції, в котельні відключає цілий мікрорайон. Як ми побачили, сьогодні було відключено двічі практично все місто Харків. Ми визначили частину гуртожитків, куди ми можемо сьогодні переселяти людей для того, щоб вони могли провести там зиму та осінь. Це стосується лічених мікрорайонів, тому що до всіх будинків міста все-таки газ подається. Я сподіваюся, що так і буде. Але, проте, ми готуємо гуртожитки та резервні джерела живлення. Виходитимемо з тієї ситуації, яка буде”, – сказав Терехов.

Агентство Телевидения Новости