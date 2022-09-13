ЗСУ взяли в полон тисячі російських військових, серед яких є й офіцери — Die Welt

Також захисники отримали від ворога велику кількість озброєння та боєприпасів. Їх росіяни, тікаючи, залишили напризволяще.

Під час контрнаступальної операції в Харківські області українські військові взяли в полон тисячі російських солдатів. Ба більше, український обмінний фонд поповнився навіть офіцерами, пише Die Welt.

ЗМІ зауважили, що заяви Міноборони РФ про те, що в Харківській області був “тактичний відступ” військ окупантів – брехня. Причина в тому, що там просто обвалилася ворожа лінія оборони, після чого окупаційні сили просто порозбігалися. Також під час цього росіяни залишили ЗСУ багато техніки та боєприпасів, кидаючи все це напризволяще.

Зокрема, медіа повідомляли, що серед полонених є один генерал який видавав себе “просто” полковником.

Під час контрнаступу українських військових у Балаклії вдалося взяти в полон бойовиків рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР).

Разом із звичайними солдатами до рук ЗСУ потрапив російський полковник Андрій Сичевий. Проте після того, як інформація про його затримання поширилася мережею стало відомо, що це не просто полковник, а генерал-полковник.

Андрій Сичевой керував угрупуванням західним військовим округом, а також керував операцією стосовно контролю окупованих територій Харківщини, в тому числі Балаклії.

Агентство Телевидения Новости