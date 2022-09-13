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В Ізюмі за півроку війни загинуло понад тисячу мирних жителів

В Ізюмі за півроку війни загинуло понад тисячу мирних жителів

У деокупованому Ізюмі, як і в більшості звільнених населених пунктів Харківської області, правоохоронці документують руйнування та злочини проти мирного населення, скоєні російськими військовими.

На сьогоднішній день в Ізюмі залишилося близько 10 тисяч людей, це приблизно п’ята частина населення довоєнного міста.

Про це повідомляють “Коментарі. Харків” з посиланням на інформацію депутата Ізюмської міської ради Максима Стрельникова. Чиновник повідомив, що за останні півроку повномасштабної війни на території України в місті Ізюм загинуло близько тисячі мирних жителів, але реальна кількість загиблих, швидше за все, набагато вища.

Агентство Телевидения Новости

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