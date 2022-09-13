Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше

Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі “Financial Times” пояснив, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо це – сільськогосподарський регіон.

За словами міністра, на Харківщині контрнаступ був блискавичним і пройшов значно “краще, ніж очікувалося“.

Резніков сказав, що майже одночасний контрнаступ навколо Херсона просувається повільніше, оскільки це сільськогосподарський регіон “з іригаційними каналами”, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї.

Резніков також сказав, що чеченців на півдні України використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції.

Агентство Телевидения Новости