На Харківщині перевіряють всі електромережі

Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” проводять огляди всіх ліній, які живлять Харків

“Сьогодні вранці відключилася резервна лінія магістральної електромережі, через яку було заживлено місто Харків. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» вже проводять огляди всіх ліній, від яких місто отримує електроенергію та розпочинають ремонтні роботи. Вони будуть виконані у найкоротший можливий термін. НЕК «Укренерго» мобілізувало всі наявні резерви для відновлення мережевої інфраструктури та надійності енергопостачання споживачів у Харківській області і самому Харкові. Роботи по відновленню енергетичних об’єктів, які постраждали від прямого влучання ворожих ракет розпочалися вчора, 12 вересня, одразу після ліквідації пожеж на об’єктах!” – прокоментували ситуацію на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости