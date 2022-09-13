На Харківщині затримали вчителів,які приїхали з росії вчити дітей “родину любить”

На звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах, повідомила 12 вересня віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Як заявила урядовиця в коментарі виданню Страна.ua, «вони скоїли злочин проти» України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни»). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

«Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України, – цитує її слова видання. – Звичайно, міру покарання їм визначить суд, однак на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно».

Верещук зазначила, що російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами.

Вона не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви населених пунктів, де їх затримали.

Але в рф, повідомили в ТАСС, заявили що ніяких російських вчителів на окупованих територіях не перебувало. родина їх вже забула

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