Під Куп’янском ВСУ вперше збили БПЛА-камікадзе іранського виробництва

Українські військові вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомляє Український мілітарний центр із посиланням на українського офіцера, який оприлюднив фото раніше невідомого БПЛА.

Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

При цьому на залишках апарату видно написи кирилицею – “М214 Герань-2”

Зазначається, що безпілотник було збито в районі Куп’янська.

Наприкінці 2021 року Іран продемонстрував можливість залпового пуску цих баражуючих боєприпасів з пускової установки, замаскованої під контейнер вантажного автомобіля.

Точних характеристик іранського баражуючого боєприпаса Shahed-136 немає, але на Заході припускають, що їхня ефективна дальність дії може досягати до 2 тис. км.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновків, що Іран міг відправити до Росії першу партію безпілотників, сподіваючись на отримання російських військових літаків Су-35.

Агентство Телевидения Новости