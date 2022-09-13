Росіяни готуються до нових обстрілів ЗАЕС і не тільки, – розвідка

Російські окупанти готуються до чергових обстрілів захопленої ЗАЕС. Не виключені атаки й по іншим атомним станціям України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління розвідки Міноборони.

“Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередачі, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС із українською енергосистемою”, – попередив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, окупанти після захоплення ЗАЕС побачили таку собі певну “безкарність з боку міжнародної спільноти”, і це масштабують на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

“Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС, російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об’єкти – на інші атомні станції”, – підкресилв Юсов.

Він також зауважив, що останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України – це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується.

Фактично, саме цей терористичний план ворог вже почав реалізовувати на Харківщині, обстрілами енергосистеми

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