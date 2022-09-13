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Розпочалося визволення Луганщини – Гайдай

Розпочалося визволення Луганщини – Гайдай

Російські окупанти повністю вийшли з Кремінної, що на Луганщині, на сьогодні фактично місто без влади, хоча партизани вже підняли там український прапор. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону.

Гайдай зауважив, що саме з міст Кремінна та Сватове почнеться деокупація Луганської області. Війська РФ вже почали стягувати в околиці техніку.

Він також зазначив, що зі Сватового росіяни свого часу теж тікали, проте згодом повернулися.

«Спостерігаємо за ситуацією в Лимані — звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої», — наголосив Гайдай.

Агентство Телевидения Новости

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