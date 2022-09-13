ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію рф, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

Перша гвардійська танкова армія рф сильно деградувала і не може бути відновлена найближчим часом після боїв у Харківській області, повідомляється у звіті британської розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок, пише Інтерфакс.

«Частини російських військ, виведених із Харківської області за останній тиждень, були зі складу 1 гвардійської танкової армії (1 ГТА), яка підпорядковується Західному військовому округу (ЗВО). 1 ГТА зазнала тяжких втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до контрнаступу України у Харкові», – йдеться у звіті.

У британській розвідці зазначають, що 1 ГТА «була однією з найпрестижніших армій росії, виділялася для оборони Москви і призначалася для ведення контрударів у разі війни з НАТО».

«Оскільки 1 ГТА та інші формування ЗВО сильно деградували, звичайні сили росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослаблені. Ймовірно, росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – резюмується в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости