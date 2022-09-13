Обстріл будівельного майданчику на вулиці Весніна: загинув один цивільний

Один загиблий, двоє постраждалих – наслідки обстрілу Київського району Харкова, що стався напередодні. Один зі снарядів влучив по будівельному майданчику – на цій ділянці ремонтують дорогу. Був саме час обіду – поряд з технікою зібралася група працівників. 37-річний чоловік загинув, травми отримали чоловіки 43 та 50 років.

Микола, водій

Вон ямка, что-то прилетело, я не знаю. Я уже хотел назад сдавать. Я сидел в кабине, оно влетело, в капот, в лобовое. Боковое разбито, колеса попробивало.

За даними правоохоронців, окупанти обстрілюють Харків з РСЗВ «Ураган». Ще одне влучання у цьому ж районі – у будівлю одного з підрозділів Нацполіції. спалахнув дах та приміщення п’ятого поверху. Площа пожежі – близько 1000 кв. метрів.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС Харківської обл.

14 одиниць пожежно-рятувальної техніки на цистернах, 4 автодрабини, загалом близько 80 чоловік особового складу ДСНС. На місці працюють сапери, виявляють залишки розірваних та нерозірвані вибухонебезпечні предмети.

Близько 17ї пожежу ліквідували. Масштаби руйнувань оцінюватимуть фахівці. Чи пошкодив вогонь матеріали якихось кримінальних справ, які могли зберігатися в кабінетах на 5 поверсі – поки що невідомо.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

Кримінально-процесуальний кодекс передбачає порядок відновлення в разі пошкодження або знищення і ми докладемо всіх зусиль, щоб, якщо такі випадки є, щоб вони були поновлені. Будь-яка особа, яка заслуговує на притягнення до кримінальної відповідальності, не уникне її, я вам це гарантую.

В Основ’янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми.





Агентство Телевидения Новости