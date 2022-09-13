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В Харкові арештовано майно підприємства, засновниками якого є росіяни

В Харкові арештовано майно підприємства, засновниками якого є росіяни

Службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з країною-агресором. Засновники підприємства – громадяни рф, які отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету рф, фінансуючи війну в Україні. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

9 вересня Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на нерухоме майно ТОВ. Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тис. м² та земельна ділянка площею близько 900 м² неподалік центру Харкова.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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