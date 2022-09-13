Планових відключень електроенергії на Харківщині на планується, тривають ремонтні роботи, – «Укренерго»

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» вже відновили роботу двох магістральних ліній, що живлять Харків та Харківську область. Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення.

Разом з тим НЕК «Укренерго» офіційно заявляє, що наразі не планується ніяких обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону. Всі повідомлення стосовно наявності таких намірів не відповідають дійсності.

Щоб уникнути непорозумінь просимо за інформацію щодо енергопостачання звертатися виключно до офіційних джерел.

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