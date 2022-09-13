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Харківські патрульні затримали наркокур’єра

Харківські патрульні затримали наркокур’єра

16 згортків з, імовірно, наркотичними речовинами виявили патрульні у громадянки.

Сьогодні вдень в Холодногірському районі Харкова під час патрулювання увагу патрульних привернула жінка, поведінка якої здалася правоохоронцям підозрілою.

Громадянка, побачивши патрульних, різко змінила напрямок руху. Поліцейські звернулись до неї для перевірки.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у жінки 16 згортків з речовинами синтетичного походження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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