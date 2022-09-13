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Окупанти продовжують обстрілювати Козачу Лопань, Баранівку, Куп’янськ, – Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати Козачу Лопань, Баранівку, Куп’янськ, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 вересня. 202 доба війни.

Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові.

Схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи Запорізької області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів приватні автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених осель.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли три населені пункти: Козачу Лопань, Баранівку, Куп’янськ.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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