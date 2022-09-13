Поліцейські відправили до лікарні двох дітей, які жили в антисанітарних умовах

13 вересня під час проведення профілактичного рейду працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 зафіксували факт неналежного виконання батьківських обов’язків в родині, що мешкає в Основ’янському районі Харкова. В сім’ї виховуються двоє дітей 2011 та 2013 року народження.

Під час візиту працівник поліції виявила в оселі антисанітарні умови – безлад та бруд. Дівчинку та хлопчика поліцейські вилучили з домівки. Медики тимчасово доставили їх до дитячої лікарні на обстеження.

Відносно жінки поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости