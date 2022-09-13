150 рятувальників та піротехніків прибули на Харківщину для розмінування деокупованих територій

Зведений загін ДСНС загальною чисельністю 150 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки, прибув на Харківщину. Шикування загону пройшло на площі Свободи.

Рятувальники будуть проводити аварійно-рятувальні, відновлювальні роботи та очищення від ВНП щойно звільнених територій області.

До складу загону увійшли рятувальники та піротехніки Харківського, Полтавського, Рівненського гарнізонів, а також Києва, Міжрегіонального центру швидкого реагування та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

«Дякую вам за вашу сміливість, за те, що ви приїхали зі всієї України до Харківщини, допомагати наводити тут лад. Україна єдина і ваша присутність тут – цьому свідчення», – наголосив очільником Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, звертаючись до прибулих рятувальників.

Агентство Телевидения Новости