Практично все місто зі світлом, електротранспорт працює, – Терехов

Станом на вечір 13 вересня у Харкові вдалося відновити подачу електроенергії, практично все місто вже зі світлом.

Через повторні обстріли інфраструктурних об’єктів майже цілий день місто було знеструмлене, але завдяки роботі комунальних служб та енергетиків ситуацію стабілізували. У Харкові запустили електротранспорт та метрополітен, повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Енергетики разом із нашими комунальними службами не припиняють роботу, щоб стабілізувати ситуацію з подачею електроенергії у місті. Ситуація складна, але повністю контрольована. З такою цинічною злістю російські агресори цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру міста. Це своєрідна помста за успіхи наших героїв ЗСУ на фронті, але я впевнений, що ми вистоємо», – наголосив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости