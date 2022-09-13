Відсутнє електро-, газо- та водопостачання, багато руйнувань: як виглядає звільнена Балаклія

За час окупації Балаклія суттєво постраждала – пошкоджена інфраструктура, відсутнє електро-, газо- та водопостачання, багато руйнувань. Першочергове завдання – налагодити повноцінну роботу органів влади та відновити критичну інфраструктуру. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов після візиту в звільнену Балаклію.

Зараз люди в Балаклії почали майже щодня отримувати гуманітарну допомогу. В місто уже доставили більше 100 тонн продуктів харчування та речей першої необхідності. Відсьогодні в місті запрацювали поштові сервіси, відновлюється мобільний зв’язок, відновилася видача пенсій. Працюють правоохоронці, які фіксують усі злочини окупантів.

Наші військові не зупиняються. Уже звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тисяч людей. Разом з українським прапором на нашу землю повертається і нормальне життя.

Світлини зі звільненої Харківщини показав й Президент України. «Ізюм, Балаклія та ще понад 300 населених пунктів. Зі зламаними будинками, але незламними людьми. Не забуті Україною. Звільнені Україною. Будуть відбудовані Україною. І назавжди залишаться Україною!» написав Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости