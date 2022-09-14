Харківщина: перша ніч без обстрілів, але є поранені вдень
Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп’янському, 1 – в Чугуївському.
На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.
На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.