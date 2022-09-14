Більше 50 тонн продуктів харчування доставили до Шевченківської та Чкаловської громад. Люди отримали: різні види консервів, олію, цукор, згущене молоко, макаронні вироби, воду, чай, каву, солодощі та інше. Також доставили засоби гігієн, повідомили в ХОВА

Доставка гуманітарних вантажів триває. Щодня з Обласного гуманітарного штабу вирушають фури з допомогою для жителів громад, які майже пів року були в російській окупації.

В звільненій Шевченківській громаді зараз мешкає близько 13 тисяч людей. В населених пунктах Чкаловської громади, за попередніми даними, залишилося до 2,5 тисячі жителів.

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