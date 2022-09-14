Вихід на пенсію в Україні: з 2023 року підвищується стаж

В Україні з 2023 року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року у 60 років зможуть піти на відпочинок ті, хто має стаж не менше 35 років.

Варто зазначити, що зараз у 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто має 29 років стажу. Вже наступного року для цього потрібно буде 30 років стажу.

Якщо стажу не вистачатиме, тоді необхідно буде працювати ще до 63 років. У такому віці вийти на пенсію зможуть ті, страховий стаж яких становить не менше 20 років.

Однак, якщо немає навіть 20 років стажу, тоді доведеться чекати до 65 років. У такому разі стати пенсіонерами зможуть навіть ті, кому вдалося нагромадити лише 15 років стажу.

Агентство Телевидения Новости