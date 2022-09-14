РФ скасовує відправку підрозділів в Україну через масові відмови, – ГУР

У підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправлення особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, за інформацією воєнної розвідки, військовослужбовців 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь у бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг, як вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо. Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами – у разі смерті близьких родичів.

Одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу. З метою “вирішення проблеми” командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій.

“Пораненим у шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям “рекомендують” надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого”, – йдеться у повідомленні.

Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за три дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – “отит”. Йому відмовили в операційному втручанні та надали рекомендацію не застуджувати вухо.

Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок “наявних резервів”. Для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих кадировців. Але ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ.

Агентство Телевидения Новости