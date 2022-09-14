США: РФ витратила 300 мільйонів доларів на підкуп політиків

У спробі вплинути на вибори по всьому світу Росія витратила з 2014 року не менше 300 мільйонів доларів на підкуп різних політичних сил у десятках країн, кажуть в адміністрації президента США.

Починаючи з 2014 року, Росія перевела іноземним політичним партіям і кандидатам у більш ніж двох десятках країн не менше 300 мільйонів доларів у спробі вплинути на політичні події за кордоном, повідомили 13 вересня американські газета The Washington Post, агенція Associated Press і телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та дані розвідки США, пише DW

Серед держав, у яких виявили подібну активність Кремля, джерела АР і CNN назвали Албанію, Боснію та Герцеговину, а також Чорногорію. Співрозмовник WP додав до цього переліку Мадагаскар і не відкинув аналогічної діяльності в Еквадорі. Він також розповів про одну з азіатських країн, не назвавши її, в якій, за даними розвідки, російський посол передав кандидату в президенти мільйони доларів готівкою.

При цьому високопосадовець відмовився повідомити, скільки саме коштів Росія витратила на подібні цілі в Україні, керівництво якої вже давно звинувачує РФ у втручанні у внутрішню політику.

Рахунки посольств РФ та контроль з боку ФСБ

За словами представників спецслужб, пов’язані з Кремлем сили також використовували підставні компанії, аналітичні центри та інші засоби, щоби впливати на політичні події, іноді на користь вкрай правих груп. Гроші нібито передавалися як готівкою, так і у вигляді криптовалюти, причому для цього використовувались рахунки російських посольств. Сплеск подібного таємного фінансування припав на 2014 рік, стверджує розвідка.

Політичне фінансування іноді контролювали російські урядовці та законодавці або вели через Федеральну службу безпеки РФ, а також до нього залучали російських олігархів, зазначає WP. Зокрема, за даними розвідки, у фінансових схемах був замішаний російський бізнесмен Євген Пригожин, якого вважають причетним до фінансування і навіть називають засновником приватної військової компанії Вагнера. Також він відомий як “кухар Путіна” через великий бізнес у сфері харчування, який заробляє на державних підрядах.

Причетний до схем і заступник Державної думи РФ Олександр Бабаков, якому в США в 2022 році були пред’явлені звинувачення в змові з метою вплинути на американську політику, і якого також підозрюють у фінансуванні ультраправої партії у Франції, зазначає видання.

Держдепартамент США попередив посольства у понад 100 країнах.

Державний департамент США повідомив про висновки розвідки американські дипломатичні місії у понад 100 країнах. У переданих звітах міститься інформація про діяльність Росії та описуються кроки, які США та їхні союзники можуть зробити для протидії Кремлю.

“Найближчими місяцями Росія може все більше покладатися на свій інструментарій таємного впливу, включаючи таємне політичне фінансування, у Центральній та Південній Америці, Африці, на Близькому Сході та в Азії у спробі підірвати ефективність міжнародних санкцій та зберегти свій вплив у країнах цих регіонів на тлі війни, що триває в Україні”, – попередили в Держдепі.

Представник американської розвідки зауважив, що, “проливаючи світло на таємне фінансування Росією політиків та її спроби підірвати демократичні процеси, США звертають увагу цих іноземних партій і кандидатів на те, що якщо вони будуть потай приймати російські гроші, їх можуть і будуть викривати”.

Огляд розвідки не стосувався спроб російського впливу в США, але високопосадовець у розмові з WP зазначив, що це питання “залишається серйозною проблемою”, яка потребує подальшої роботи щодо захисту американської політичної системи. “Немає жодних сумнівів у тому, що у нас також є ця вразливість”, – визнав співрозмовник газети.

Агентство Телевидения Новости