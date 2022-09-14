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Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця. ФОТО

Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця. ФОТО

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International випустила конверти, на яких зобразили двох людей, які обіймаються: одна людина – пофарбована у кольори прапора України, інша – в кольори російського прапора

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що “створює свої бази в населених пунктах”.

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками “страждання та гнів”, але не відмовилася від них.

Агентство Телевидения Новости

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