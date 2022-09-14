Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця. ФОТО

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International випустила конверти, на яких зобразили двох людей, які обіймаються: одна людина – пофарбована у кольори прапора України, інша – в кольори російського прапора

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що “створює свої бази в населених пунктах”.

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Пізніше Amnesty International перепросила за спричинені її висновками “страждання та гнів”, але не відмовилася від них.

Агентство Телевидения Новости