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Зеленській приїхав в Ізюм

Зеленській приїхав в Ізюм

Його світлина разом з бійцями 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади викладено на сторінці підрозділу.

Ізюм був деокупований підчас харківського контрнаступу три дні тому, він один з найбільш зруйнованх міст регіону, лише наразі йдеть про понад 1000 загиблих цивільних

“Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.

Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги”, – було додано на офіційному каналі Президента після церемонії підняття прапору

Агентство Телевидения Новости

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