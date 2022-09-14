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На звільненій Харківщині почали розчищати дороги

На звільненій Харківщині почали розчищати дороги

На деокупованих територіях розпочався процес оцінки руйнувань інфраструктури – доріг та штучних споруд, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Паралельно розпочато масштабне прибирання доріг та придорожньої інфраструктури. Сьогодні перші 10 км – розчищено.

Після ретельного обстеження та розмінування розпочнуться роботи зі зведення тимчасових переправ біля зруйнованих мостів для налагодження транспортного сполучення та покращення логістики в області.

Раніше дорожники в області вже розчистили 142 км та влаштували 4 тимчасові переправи.

Агентство Телевидения Новости

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