Допомагав окупантам грабувати односельців: в звільненому селі на Харківщині затримали колаборанта
За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області.
Зокрема, зловмисник:
– надавав ворожим солдатам продукти;
– забезпечував окупантів житлом;
– наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
– допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.
Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.
Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримання проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.