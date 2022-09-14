В будівлі Балаклійської поліції людей катували струмом: фото катівні

Про вже підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

В адмінбудівлі Балаклійського відділку поліції перебували військові так званої «лнр» та чеченської республіки, а також представники омону м. тольятті та фсб рф. У кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб.

«У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом. На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій», – зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області.

Точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.

Агентство Телевидения Новости