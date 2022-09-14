У звільнену Балаклію вперше за пів року прибув потяг з Харкова (фото, відео)

У деокуповану Балаклію Харківської області вперше з початку повномасштабного російського вторгнення прибув тестовий потяг з обласного центру. З 15 вересня поїзди у звільнене місто знову їздитимуть регулярно. Про це повідомляє Громадське.

З 15 вересня поїзд курсуватиме за таким графіком:

о 07:00 виїзд з Харкова, о 8:55 — прибуття в Балаклію;

о 9:15 виїзд з Балаклії, об 11:10 — прибуття в Харків;

о 15:50 виїзд з Харкова, о 17:40 — прибуття в Балаклію;

о 18:00 виїзд з Балаклії, о 19:55 — прибуття в 19:55 в Харків.

Колію після деокупації довелося розміновувати два дні. Також 24 лютого внаслідок бойових дій зазнав ушкоджень міст, але один проліт уцілів: по ньому і запустили потяг.

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін розповідав, що розмінувати колію було непросто. Біля неї були російські позиції, на яких росіяни залишили безлад, також на колії знайшли снаряди. Два сапери навіть натрапили на міну: один загинув, інший – зазнав поранень.

Агентство Телевидения Новости