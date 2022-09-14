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В Харкові на Північній Салтівці з’явилася зупинка-укриття

В Харкові на Північній Салтівці з’явилася зупинка-укриття

В Харкові встановили другу безпечну зупинку громадського транспорту – зупинка-укриття з’явилася на Північній Салтівці, а саме на вулиці Натілії Ужвій. В приміщенні зупинки є wi-fi – всередині та на вулиці – та пісок для гасіння пожеж.

Зупинки обладнані системою відеоспостереження. Маршрутку видно на моніторі, про прибуття транспорту повідомляє диспетчер, з яким є зв’язок.

Споруда модульна, зупинки можна робити більшими чи меншими за розміром. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, конструкція пройшла необхідні випробування на міцність.

Ігор Терехов, мер Харкова

Она выдержит осколки и определенный вид снарядов. Конечно, если ракета попадет, то будут разрушения. Но от осколков и РСЗО, которые сегодня летят по Харькову, защитит.

Всього у Харкові планувалося встановити 25 зупинок-укриттів. Виготовлення та монтаж зупинок фінансуватиметься з міського бюджету.

Агентство Телевидения Новости

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