Частини Холодногірського та Новобарського районів залишаються без електропостачання

Електропостачання частини Холодногірського та Новобарського районів, яке припинилося через ракетні удари по критичній інфраструктурі міста, планують відновити протягом двох днів.

Про це сьогодні, 14 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, у мікрорайонах, що постраждали, відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

«Загалом у місті є електроенергія і вода, ходить електротранспорт, працює метрополітен. Непідключеними частково залишаються Холодногірський та Новобаварський райони. Енергетики працюють 24 години на добу та обіцяють дати електроенергію до п’ятниці, максимум – до суботи», – повідомив Ігор Терехов.

Також він зазначив, що мешканці будинків, які тимчасово залишилися без електрики, можуть зарядити мобільні пристрої у поліклініках.

Агентство Телевидения Новости