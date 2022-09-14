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Масова ракетна атака на Кривий Ріг: окупанти знов б’ють по критичній інфраструктурі
Росіяни ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Поцілили по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури. Є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Попередньо, без постраждалих. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.
Працюють аварійні служби та рятувальники. Ліквідують наслідки руйнацій.