На Харківщині окупанти обстріляли Куп’янськ та селище Басове

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 вересня. 203 доба війни.

Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.

Загалом, протягом поточної доби, зафіксовано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію російської федерації. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та «Бук», що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости