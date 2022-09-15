Залишки свого війська з Харківщині рашисти перекидають на Донецький та Запоріжській напрямок

Розпочалася двісті четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – в районі Галаганівки Чернігівської області;на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ;на Краматорському напрямку – Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;на Бахмутському напрямку – Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка;на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;на Запорізькому напрямку – Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я; на Південнобузькому напрямку – Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка.

Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА.

За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил російської федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів.

З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил російської федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

Вірте в ЗСУ! Разом переможемо!Слава Україні!

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