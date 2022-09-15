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Тепер ворог обстрілює Вовчанськ. Доба на Харківщині

Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харків. Близько опівночі зафіксовано влучання російської ракети в лісосмугу в Київському районі. Попередньо – без втрат.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав, повідомив Олег Синєгубов

Вздовж лінії зіткнення ворог обстрілює позиції наших військових та здійснює перегрупування своїх підрозділів. Наші захисники продовжують нищити окупантів, завдаючи їм великих втрат в живій силі та техніці.

Агентство Телевидения Новости

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