Оскар-2023: эксперты уже назвали главных фаворитов

Букмекерская компания Favbet озвучила шансы претендентов на вручение кинопремии Оскар-2023, назвав главных фаворитов в категории лучших работ, мужских и женских ролей.

35-й Оскар для Стивена Спилберга?

Несмотря на то, что большая часть фильмов, которые будут номинированы в 2023 году на премию Оскар, еще не вышли в кинотеатрах, эксперты букмекерской конторы Favbet уже проанализировали возможных фаворитов, назвав три главных кандидата на номинацию лучшей работы следующего года.

Эксперты полагают, что работа легендарного американского режиссера Стивена Спилберга в 35-й раз будет удостоена престижной награды. На данный момент он работает над лентой «Фабельманы», полная премьера которой, состоится 11 ноября 2022 года. Примечательно, что в сюжете фильма лежат детские воспоминания самого Спилберга, который вырос в штате Аризона.

Ближайшим конкурентом фаворита эксперты видят кино «Вавилон», которое выйдет в кинотеатрах в декабре 2022 года. Режиссером и сценаристом работы выступает Дэмьен Шазелл, а главными актерами ленты стали Марго Робби и Брэд Питт.

Лучшая мужская и женская роль – кто фавориты?

На 79 Венецианском кинофестивале, который состоялся 4 сентября 2022 года, прошла премьера ленты «Кит», которую снял Даррен Аронофски. Главную роль в этом фильме сыграл Брендан Фрейзер.

Игра американского актера в этой работе впечатлила многих, включая аналитиков компании Фавбет. По этой причине Фрейзер на данный момент считается главным претендентом на получение статуэтки за исполнение лучшей мужской роли первого плана.

Также в ходе фестиваля в Венеции состоялся дебютный показ мюзикла с эффектом драмы от режиссера Тодда Филда под названием «Тар». Главную роль в нем исполнила Кейт Бланшетт, сыгравшая роль Лидия Тар, являющейся дирижером оркестра. На данный момент 53-летняя австралийка с этой ролью возглавляет рейтинг главных фавориток на Оскар-2023.

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Агентство Телевидения Новости