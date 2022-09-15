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Волонтери евакуювали з Куп’янська кілька сімей

Волонтери евакуювали з Куп’янська кілька сімей

Пекельна поїздка та евакуація з Куп‘янська: волонтери відправилися у щойно звільнене місто, щоб допомогти виїхати кільком сім’ям. Місто без зв‘язку та інших комунікацій, територія ще зазнає обстрілів, відмічають у благодійному фонді «Слобожанська варта».

Їхати в Куп’янський район без нагальної потруби волонтери не рекомендують: «Не їдьте туди, якщо не за своїми рідними та близькими, або ви не евакуюєте людей. Якщо є змога якось передати рідним, то передайте їм, щоб були готові виїхати у будь-який момент по 5-хвилинній готовності».

Агентство Телевидения Новости

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