Мешканців Вовчанська та Балаклії сьогодні оглядають мобільні медичні бригади

Сьогодні у звільнені районні центри Харківщини прибули мобільні бригади з медиків. Їхня задача – оглянути та проконсультувати місцевих мешканців, які потребують медичної допомоги, повідомили в ХОВА.

Такий формат надання медичної та гуманітарної допомоги деокупованим населеним пунктам вже був вдало використаний на Київщині після її звільнення.

Пересувна амбулаторія дислокується біля центрального медичного закладу у кожному населеному пункті. До маломобільних громадян лікарі навідуються додому.

Оскільки стабільного зв’язку на щойно деокупованих територіях поки немає, люди не можуть самі зв’язатись із лікарями, щоб проконсультуватися чи викликати їх.

Оголошення про прибуття мобільної медичної бригади напередодні роблять представники органів місцевого самоврядування. Або – за їх відсутності – військові чи рятувальники, що вже розгорнули штаби на звільнених територіях. Саме вони збирають і надають лікарям оперативну інформацію про кількість мешканців, які потребують медичної допомоги, та стан цих людей.

Мобільні бригади з медиків почали працювати на Харківщині від учора – вони побували в Ізюмі. Бригади сформовано на базі підрозділу медицини катастроф. Вони працюватимуть в області до відновлення медичної інфраструктури та повноцінного зв’язку.

Щойно зв’язок буде відновлено, лікарі та бригади екстреної медичної допомоги будуть доступні за звичним усім телефоном: «103».

Нагадаємо, у звільнених від окупантів громадах області працюють 25 бригад екстреної медичної допомоги, які не припиняли рятувати життя мирних громадян навіть під час окупації.

Агентство Телевидения Новости