Бабине літо 2022 в Україні: що кажуть синоптики і народні прикмети

За даними синоптика Ігоря Кибальчича, бабине літо 2022 у західних областях України настане приблизно в другій половині місяця після довгих температурних коливань і циклонів. А в інших частинах країни довгоочікуване потепління настане тільки на початку жовтня, пише УНІАН.

Синоптик Наталія Голеня в коментарі РБК відповідає, що зазвичай бабине літо очікується в жовтні, але поки що точно назвати дати не можна. Бабиним літом можна назвати період, коли температура протягом п’яти днів піднімається до +15-20 градусів.

Більш конкретну дату початку і кінця бабиного літа називає метеорологічний сайт Wisemeteo. За їх прогнозом, бабине літо в Україні почнеться приблизно 28-29 вересня, коли температура різко підніметься до +18 градусів. До цього весь вересень буде прохолодно.

Триватиме бабине літо 2022 приблизно тиждень. Весь цей час погода буде сонячною і сухою. З 8 жовтня температура повітря поступово знижуватиметься і період тепла закінчиться. Більше в жовтні теплих днів, за даними сайту, очікувати не варто, зате місяць буде дуже сонячним.

Також сайт Wisemeteo вказав, коли в Україні випаде перший сніг. За даними сайту, це трапиться в останніх числах листопада.

Народні прикмети про бабине літо

Народні прикмети не підтверджені науково і рідко збуваються, особливо в наш час, коли клімат швидко змінюється. Але наші предки судили про бабине літо за наступними прикметами.

Якщо у вересні прогримів грім, то в жовтні настане бабине літо.

Якщо на початку жовтня листя ще зелені, то бабине літо буде затяжним.

Під час потепління літає багато павутини в повітрі – бабине літо буде прохолодним і коротким.

Якщо бабине літо почалося з веселки, то воно буде затяжним і спекотним.

Якщо на бабине літо кусають комарі і квакають жаби, то воно триватиме довго.

Агентство Телевидения Новости