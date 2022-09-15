Бабине літо 2022 в Україні: що кажуть синоптики і народні прикмети
За даними синоптика Ігоря Кибальчича, бабине літо 2022 у західних областях України настане приблизно в другій половині місяця після довгих температурних коливань і циклонів. А в інших частинах країни довгоочікуване потепління настане тільки на початку жовтня, пише УНІАН.
Синоптик Наталія Голеня в коментарі РБК відповідає, що зазвичай бабине літо очікується в жовтні, але поки що точно назвати дати не можна. Бабиним літом можна назвати період, коли температура протягом п’яти днів піднімається до +15-20 градусів.
Більш конкретну дату початку і кінця бабиного літа називає метеорологічний сайт Wisemeteo. За їх прогнозом, бабине літо в Україні почнеться приблизно 28-29 вересня, коли температура різко підніметься до +18 градусів. До цього весь вересень буде прохолодно.
Триватиме бабине літо 2022 приблизно тиждень. Весь цей час погода буде сонячною і сухою. З 8 жовтня температура повітря поступово знижуватиметься і період тепла закінчиться. Більше в жовтні теплих днів, за даними сайту, очікувати не варто, зате місяць буде дуже сонячним.
Також сайт Wisemeteo вказав, коли в Україні випаде перший сніг. За даними сайту, це трапиться в останніх числах листопада.
Народні прикмети про бабине літо
Народні прикмети не підтверджені науково і рідко збуваються, особливо в наш час, коли клімат швидко змінюється. Але наші предки судили про бабине літо за наступними прикметами.
Якщо у вересні прогримів грім, то в жовтні настане бабине літо.
Якщо на початку жовтня листя ще зелені, то бабине літо буде затяжним.
Під час потепління літає багато павутини в повітрі – бабине літо буде прохолодним і коротким.
Якщо бабине літо почалося з веселки, то воно буде затяжним і спекотним.
Якщо на бабине літо кусають комарі і квакають жаби, то воно триватиме довго.