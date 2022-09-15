В Балаклії окупанти зруйнували будівлю «Харківгаз» та викрали транспорт

Про наслідки перебування у Балаклії окупантів повідомили в АТ «Харківгаз»: рашисти зруйнували будівлю підприємства та викрали автотранспорт. Зараз «Харківгаз» розробляє заходи з відновлення газопостачання у громаді.

За час оккупації Балаклійщини, «друга армія світу» зруйнувала будівлю районної дільниця АТ «Харківгаз», викрала майже весь спеціалізований автотранспорт та залишила без газу близько 5 тисяч житлових будинків.

Мародери окупанта «звільнили» громаду Балаклії від енергоресурсу, транспорту для усунення аварій на газопроводах, ремонтів мереж, сервісного обслуговування, транспорту для демонтажу та встановлення газового обладнання.

Попри спроби знищення агресором інфраструктури окупованих громад, АТ «Харківгаз» проводить обстеження зруйнованих мереж, визначає потреби в матеріалах і обладнанні та розробляє комплексні заходи з відновлення об’єктів газорозподільної системи.

Завдячуючи мужності ЗСУ, найближчим часом АТ «Харківгаз» розпочне підготовку звільнених громад до опалювального сезону та ліквідації наслідків рашистської навали.

Агентство Телевидения Новости