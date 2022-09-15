Окупанти не припиняють обстріли семи населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 вересня. 204 доба війни.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

На Харківському напрямку противник обстрілював інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії різних калібрів в районі Вовчанську, Гоптівки, Баранівки, Високої Яруги, Нескучного та Сотницького Козачка. На Слов’янському напрямку не припиняються обстріли Куп’янська.

Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости