Четверо поліцейських саперів отримали травми під час розмінування на Харківщині

«Зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, повний безлад у кімнатах. Так жили російські загарбники на окупованих територіях Харківщини. Це яскравий доказ того, що окупанти прийшли лише нищити. Інакше вони не вміють». Таку картину залишили після себе окупанти, пише Голова в Національна поліція України Ігор Клименко.

Військові рф часто обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції. В результаті – повна розруха, розібрані службові авто в дворах. А в одному із райвідділів знайшли самогонний апарат».

«Звільнені території наповнені біллю та жахом. Місцеві забули, що таке відчуття безпеки. Тому нам якнайшвидше потрібно посилити тут поліцейську присутність та задокументувати всі воєнні злочини окупантів. Звісно, колаборанти теж спокійно спати не можуть. Встановимо всіх, хто співпрацював та допомогав ворогу.

Зараз на деокупованих територіях Харківщини щодня працюють близько 1000 поліцейських. Залучаємо також зведені загони Національна поліція України з різних регіонів держави. Лише на документування воєнних злочинів задіюють більше 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями.

Велике навантаження і на наших вибухотехніків, які обстежують звільнені території. На жаль, 4 поліцейських саперів уже отримали тяжкі поранення під час розмінування».

Агентство Телевидения Новости