Обійняли керівні посади в обленерго під час окупації Ізюму: підозрюються двоє чоловіків

Двоє мешканців Ізюму під час окупації населеного пункту добровільно погодились стати «керівниками» у псевдооргані, створеному представниками держави-агресори. Так, у березні цього року 41-річний колаборант обійняв посаду «керівника Ізюмського РЕМ Харківобленерго», а 47-річний чоловік став його «заступником».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова заочно повідомлено про підозру двом мешканцям міста Ізюм за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости