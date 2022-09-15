В Балаклії на комунальному підприємстві з-під завалів дістали тіло чоловіка

Рятувальники продовжують роботи із відновлення життєзабезпечення міста, прилеглих районів та розмінування території. На місці працює штаб, налагоджено взаємодію із органами самоврядування та органами місцевого управління, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Підрозділи Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС розбирали завали, спричинені ворожими обстрілами на території каналізаційної насосної станції міста. Використовувалась важка інженерна техніка та висотне спорядження. З-під завалів вилучено тіло робітника станції.

Піротехнічними підрозділами проведено обстеження території від вибухонебезпечних предметів місцевої насосної станції, зруйнованого мосту через річку Балаклійка, обстежено об’єкти газопостачання «Шебелінка», водоканалу та АЗС, проводились роботи з обстеження узбіччя дороги Балаклія-Волохів Яр. Вилучено більше 100 вибухонебезпечних предметів. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости