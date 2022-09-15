Окупанти обстрілюють звільнені території Харківщини: є постраждалі

Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп’янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, в Куп’янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка – в Ізюмському районі, та одна – в Харківському. Інформація уточнюється. Постраждалі госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога

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